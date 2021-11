Games.cz jsou členem poroty "herních Oskarů" The Game Awards, zde jsou letošní nominace

16. 11. 2021 18:49 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Jak už se stalo dobrým zvykem, Geoff Keighley a jeho tým i letos uspořádali herní anketu The Game Awards, v níž více než stovka světových médií hlasuje o tom, kdo bude oceněný v rámci jednotlivých kategorií, ovšem ne v rámci kalendářního roku, ale v období od poloviny loňského listopadu do 19. listopadu tohoto roku. Jsem ovšem hrdý, že tentokrát mohu říct, že o nominovaných i vítězích rozhodujeme i my, protože Games.cz se stalo prvním českým médiem, které je v oficiální porotě The Game Awards. Dlouho jsme to drželi pod pokličkou kvůli přísným pravidlům, ale konečně se můžeme pochlubit.

Hlavní vyhlášení proběhne 9. prosince v losangeleském Microsoft Theatre, kam se nepodíváme, protože jsme usoudili, že covidová situace tomu nenahrává, ale budeme přenos sledovat alespoň online. Během večera můžete očekávat i nové trailery a snad i nová oznámení a celkově by mělo jít o poslední velký herní svátek tohoto roku. Prozatím se ale můžete podívat na nominované v jednotlivých kategoriích.

Seznam nominovaných

Hra roku:



Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)



It Takes Two (Hazelight Studios/EA)



Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)



Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)



Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)



Resident Evil Village (Capcom)

zdroj: vlastní video redakce

Nejlepší herní režie:



Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)



It Takes Two (Hazelight Studios/EA)



Returnal (Housemarque/SIE)



Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)



Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)

zdroj: Electronic Arts

Nejlepší vyprávění:



Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)



It Takes Two (Hazelight Studios/EA)



Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)



Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)



Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)

zdroj: Nintendo

Nejlepší umělecký styl:



Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)



Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)



Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)



Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)



The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)

zdroj: vlastní video redakce

Nejlepší hudba:



Cyberpunk 2077 (Marcin Przybylowicz, Piotr T. Adamczyk, Composers)



Deathloop (Tom Salta, Composer)



NieR Replicant ver.1.22474487139 (Keiichi Okabe, Composer)



Marvel’s Guardians of the Galaxy (Richard Jacques, Composer)



The Artful Escape (Johnny Galvatron & Josh Abrahams, Composers)

zdroj: Vlastní



Nejlepší hudební design:



Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)



Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)



Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)



Resident Evil Village (Capcom)



Returnal (Housemarque/SIE)

zdroj: vlastní video redakce



Nejlepší herecký výkon:



Erika Mori jako Alex Chen, Life is Strange: True Colors



Giancarlo Esposito jako Anton Castillo, Far Cry 6



Jason E. Kelley jako Colt Vahn, Deathloop



Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu, Resident Evil Village



Ozioma Akagha jako Julianna Blake, Deathloop

zdroj: vlastní video redakce

Nejlepší hra s přesahem:



Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games/Skybound Games)



Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)



Chicory (Greg Lobanow, Alexis dean-Jones, Lena Raine, Madeline Berger, A Shell in the Pit/Finji)



Life is Strange: True Colors (Deck Nine/SQUARE ENIX)



No Longer Home (Humble Grove, Hana Lee, Cel Davison, Adrienne Lombardo, Eli Rainsberry/Fellow Traveler)

zdroj: vlastní video redakce



Nejlepší hra s dlouhodobou podporou:



Apex Legends (Respawn/EA)



Call of Duty: Warzone (Infinity Ward/Raven/Activision)



Final Fantasy XIV Online (Square Enix)



Fortnite (Epic Games)



Genshin Impact (MiHoYo)

zdroj: Bandai Namco

Nejlepší nezávislá hra:



12 Minutes (Luis Antonio/Annapurna Interactive)



Death’s Door (Acid Nerve/Devolver Digital)



Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)



Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver Digital)



Loop Hero (Four Quarters/Devolver Digital)

zdroj: Devolver Digital



Nejlepší mobilní hra (pod záštitou Verizon):



Fantasian (Mistwalker)



Genshin Impact (MiHoYo)



League of Legends: Wild Rift (Riot Games)



MARVEL Future Revolution (Netmarble)



Pokemon Unite (TiMi Studios/The Pokemon Company)

zdroj: miHoYo

Nejlepší komunitní podpora:



Apex Legends (Respawn/EA)



Destiny 2 (Bungie)



Final Fantasy XIV Online (Square Enix)



Fortnite (Epic Games)



No Man’s Sky (Hello Games)

zdroj: Archiv

Nejlepší VR/AR hra:



Hitman 3 (IO Interactive)



I Expect You To Die 2 (Schell Games)



Lone Echo II (Ready at Dawn/Oculus Studios)



Resident Evil 4 (Armature Studio/Capcom/Oculus Studios)



Sniper Elite VR (Coatsink/Just Add Water/Rebellion Developments)

zdroj: vlastní video redakce

Nejlepší akční hra:



Back 4 Blood (Turtle Rock/WB Games)



Chivalry II (Torn Banner Studios/Tripwire Interactive)



Deathloop (Arkane Studios/Bethesda)



Far Cry 6 (Ubisoft Toronto/Ubisoft)



Returnal (Housemarque/SIE)

zdroj: vlastní video redakce

Nejlepší akční adventura:



Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)



Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo)



Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios)



Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)



Resident Evil Village (Capcom)

zdroj: Vlastní

Nejlepší RPG:



Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)



Monster Hunter Rise (Capcom)



Scarlet Nexus (Bandai Namco)



Shin Megami Tensei V (Atlus/Sega)



Tales of Arise (Bandai Namco)

zdroj: Ember Lab

Nejlepší bojovka:



Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles (CyberConnect2/Sega)



Guilty Gear -Strive- (Arc System Works)



Melty Blood: Type Lumina (French-Bread/Delightworks)



Nickelodeon All-Star Brawl (Ludosity/Fair Play Labs/GameMill)



Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (Sega)

zdroj: Nintendo

Nejlepší rodinná hra:



It Takes Two (Hazelight Studios/EA)



Mario Party Superstars (NDcube/Nintendo)



New Pokémon Snap (Bandai Namco/The Pokémon Company/Nintendo)



Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo)



WarioWare: Get It Together! (Intelligent Systems/Nintendo)

zdroj: vlastní video redakce

Nejlepší strategie či simulace:



Age of Empires IV (Relic Entertainment/Xbox Game Studios)



Evil Genius 2: World Domination (Rebellion Developments)



Humankind (Amplitude Studios/Sega)



Inscryption (Daniel Mullins Games/Devolver)



Microsoft Flight Simulator (Asobo Studio/Xbox Game Studios)

zdroj: vlastní video redakce



Nejlepší sportovní či závodní hra:



F1 2021 (Codemasters/EA Sports)



FIFA 22 (EA Vancouver/EA Sports)



Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)



Hot Wheels Unleashed (Milestone)



Riders Republic (Ubisoft Annecy/Ubisoft)

zdroj: Microsoft

Nejlepší multiplayerová hra:



Back 4 Blood (Turtle Rock/WB Games)



It Takes Two (Hazelight Studios/EA)



Knockout City (Velan Studios/EA)



Monster Hunter Rise (Capcom)



New World (Amazon Games)



Valheim (Iron Gate Studio/Coffee Stain)

zdroj: Amazon



Tvůrce roku z oblasti streamerů, influencerů či médií:



Dream



Fuslie



Gaules



Ibai



TheGrefg

zdroj: Microsoft



Nejlepší nezávislý debut:



Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab)



Sable (Shedworks/Raw Fury)



The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur/Annapurna)



The Forgotten City (Modern Storyteller/Dear Villagers)



Valheim (Iron Gate/Coffee Stain)

zdroj: Annapurna Interactive



Nejočekávanější, ještě nevydaná hra (pod záštitou Prime Gaming):



Elden Ring (FromSoftware/Bandai Namco)



God of War Ragnarök (Sony Santa Monica/SIE)



Horizon Forbidden West (Guerrilla Games/SIE)



Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)



Starfield (Bethesda Game Studios/Bethesda)

zdroj: Sony Santa Monica



Inovace v přístupnosti (pod záštitou Chevrolet):



Far Cry 6 (Ubisoft Toronto/Ubisoft)



Forza Horizon 5 (Playground Games/Xbox Game Studios)



Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal/SQUARE ENIX)



Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE)



The Vale: Shadow of the Crown (Creative Bytes Studios/Falling Squirrel)

zdroj: vlastní video redakce



Nejlepší esportová hra (pod záštitou GrubHub):



Call of Duty (Activision)



CS:GO (Valve)



DOTA2 (Valve)



League of Legends (Riot Games)



Valorant (Riot Games)

zdroj: Activision



Nejlepší esportový tým:



Atlanta FaZe (COD)



DWG KIA (LOL)



Natus Vincere (CS:GO)



Sentinels (Valorant)



Team Spirit (DOTA2)

zdroj: Xbox



Nejlepší esportovec:



Chris "Simp" Lehr



Heo "ShowMaker" Su



Magomed "Collapse" Khalilov



Oleksandr "s1mple" Kostyliev



Tyson "TenZ" Ngo

zdroj: vlastní video redakce



Nejlepší esportový kouč:



Airat “Silent” Gaziev



Andrey "ENGH" Sholokhov



Andrii "B1ad3" Horodenskyi



James "Crowder" Crowder



Kim "kkOma" Jeong-gyun

zdroj: Nintendo



Nejlepší esportový event:



2021 League of Legends World Championship



PGL Major Stockholm 2021



PUBG Mobile Global Championship 2020



The International 2021



Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Hlasování se můžete zúčastnit i vy a to na oficiálních stránkách. Váš hlas pak přispěje k vyhodnocení celkových vítězů, o nichž rozhodne jak porota, tak i divácké hlasy