Game Pass v březnu obohatí Control, střílečka ze světa Warhammeru nebo baseball

6. 3. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ani v březnu nebudou předplatitelé Game Passu ochuzeni o nové herní přírůstky, a to v poměrně pestré nabídce. Užijí si totiž jak příznivci akce, tak i sportovní fanoušci a v neposlední řadě také děti.

Vlajkovou lodí březnové aktualizace je akce Control od finského studia Remedy, která letos těžko uvěřitelně oslaví už páté narozeniny. Přesto je ale mysteriózní příběh Jesse Faden v prapodivném sídle vládní agentury zážitkem, který byste neměli minout. Už jen proto, že je zásadní částí skládačky rozšířeného univerza, do kterého spadá i série Alan Wake.

Control dorazí do Game Passu 13. března v takzvané Ultimate Edition, která jednak nabízí veškerý dodatečný obsah (tedy DLC Foundation a AWE), ale také technický upgrade pro současnou generaci konzolí. Hra stále vypadá skvěle, nabízí hutnou atmosféru a hlavně skvělou akci podpořenou zvláštními schopnostmi.

Ještě víc střílení se dočkáte ve Warhammer 40,000: Boltgun, loňském boomer shooteru z populárního sci-fi univerza. Pokud rádi vzpomínáte na devadesátkové FPS a nevadí vám nějaký ten obří pixel, užijete si tu ve jménu císaře hromadu krvavé zábavy. V předplatném je dostupný už od včerejška.

Game Pass také 19. března přivítá nový ročník baseballové série MLB The Show, která byla dlouhé roky exkluzivní na konkureční platformě PlayStation. Do programu předběžného přístupu přijde ten samý den roztomilý farmářský simulátor s roboty Lightyear Frontier.

zdroj: Sony zdroj: Frame Break

Příznivci lehkého bizáru zase ocení akční rubanici No More Heroes III od Goičiho Sudy, která přibude 14. března. Pro děti si Game Pass přichystal na 7. března herní Tlapkovou patrolu v podobě Paw Patrol World a na 12. března akční adventuru SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated.

Game Pass naopak opouští trojice titulů Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered, Hardspace: Shipbreaker a Shredders.