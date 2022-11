Free-to-play s mikrotransakcemi dlouhodobě nemá šanci, tvrdí autor Dragon Age

7. 11. 2022 16:30 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Mark Darrah, šéf vývoje Dragon Age: Origins a Dragon Age II, dva roky nazpět opustil Bioware. Od té doby ho můžete vidět na jeho YouTube kanále. Při nedávném streamu, kde mu fanoušci mohli pokládat dotazy, se věnoval i tématu free-to-play her. A rozhodně si nebral servítky.

„Osobně mám pocit, že je tenhle model odsouzen k tomu, aby se nakonec zhroutil,“ zmínil během streamu. „První mobilní hra, kterou jsem hrál a která byla free-to-play, mě stála tuším 80 dolarů. Říkal jsem si: ,Tohle budu hrát navždycky, za ty peníze to stojí‘. A pak jsem s tou hrou během pár měsíců skončil. U další hry jsem si říkal, že neutratím tolik, protože ji nejspíš nebudu hrát tak dlouho. Utratil jsem proto zhruba 20 dolarů, ale přestal jsem ji hrát ještě rychleji.“

Později Darrah pokračoval, že dneska utratí ve free-to-play hrách maximálně dolar, a to je ještě co říct. Myslí si, že později k tomu dospěje většina dalších hráčů, což nakonec způsobí, že se tenhle obchodní model stane neudržitelným. Darrah zároveň ovšem přiznal, že si nemyslí, že by k pádu her zdarma mělo dojít v dohledné době.

Ostatně například takový Fortnite vydělal loni téměř 6 miliard dolarů, PUBG Mobile utržilo na 2 miliardy dolarů a Genshin Impact si za loňský rok připsal 1 miliardu stejně jako Roblox. Nezdá se tedy, že by zmíněný kolaps měl přijít brzy. Uvidíme, jestli nakonec na prorocká slova Marka Darraha dojde!