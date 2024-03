Fotorealistické Empire of the Ants slibuje velkou strategii v maličké říši mravenců

15. 3. 2024 12:15 | Novinky | autor: Adam Homola

Empire of the Ants je velice zajímavým a slibným přírůstkem do žánru strategických her. Zve totiž hráče do spletitého světa mravenčí kolonie, která usiluje o přežití a expanzi v ekosystému francouzského lesa. Vaším úkolem, coby mravence číslo 103 683, je vést kolonii k rozkvětu prostřednictvím strategického plánování a taktického boje. Význam každého rozhodnutí a promyšlený přístup ke každému úkolu podtrhuje důraz hry na složitost života ve specifickém prostředí mravenců.

Empire of the Ants chce nabídnout strategickou hratelnost dobře známou z realtimovek, včetně soubojů. Jak už se můžete přesvědčit z obrázků či videa, nebude to jen o mravencích. V lese totiž potkáte spoustu jiných zvířátek a všichni mají jedno společné – vypadají nádherně. Empire of the Ants běží na Unreal Engine 5 a jde to vidět.

Titul se totiž může pochlubit prakticky fotorealistickým ztvárněním lesního ekosystému. Ve hře tak budete moct prozkoumávat opravdu realisticky vypadající prostředí, ve kterém bude radost pobíhat a interagovat s ostatními mravenci, jinými zvířaty, nebo třeba jen s listím. Jednoduše to celé vypadá opravdu fantasticky.

V Empire of the Ants navíc nechybí cyklus dne a noci, přičemž mapy se mění tak, aby odrážely různé denní doby, například svítání nebo soumrak. Opět se můžete podívat na obrázky a pokochat se překrásným měsíčním svitem a prostředím, které je nasvíceno odpovídajícím způsobem. Nejde navíc jen o krásu, ale podle denní doby můžete taky plánovat svůj postup.

zdroj: Microids

Hry se dočkáme někdy v průběhu letošního roku, a to na PC a současnou generaci konzolí. Jak přesně budou fungovat herní mechanismy a strategické prvky se dozvíme snad už brzy. A já doufám, že Empire of Ants nebude jen výkladní skříní grafických možností a bude zábavná i hratelnost.