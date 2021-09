Forzu Horizon 5 si zahrajete i s GTX 1060. Na 4K ale budete potřebovat herní dělo

30. 9. 2021 17:00 | Novinky | autor: Jiří Svák

Nová Forza Horizon 5 odehrávající se v Mexiku slibuje špičkové vizuální zpracování – překrásné přírodní scenérie, efekty počasí, realistické nasvícení i odrazy a odlesky. A to do takové míry, kdy si všimnete, jak se světlo láme a prosvítá přes ostny kaktusů.

Kromě krajiny kolem silnice jsou ale hlavním lákadlem i do detailu zpracované automobily. Ty v režimu Forzavista nabídnou i ray-tracing pro co nejrealističtější zobrazení materiálů a chování světla po střetu s kapotou.

zdroj: Forza Motorsport

Taková úroveň vizuálu ale samozřejmě bude vyžadovat slušné herní PC. Podle zveřejněných hardwarových požadavků nicméně většina z nás nebude muset pospíchat pro novou grafickou kartu. Hru byste měli rozběhat i na grafice úrovně Nvidia GeForce GTX 970 nebo AMD Radeon RX 470.

To jsou ale minimální požadavky, u kterých se předpokládá, že budou stačit na hraní na nízké detaily. Stupeň doporučených specifikací už vyžaduje alespoň šestijádrový procesor a čip s výkonem GeForce GTX 1070 nebo Radeonu RX 590. To je, převedeno do dnešních generací grafických karet, přibližně výkon GeForce GTX 1660 Super.

Škoda, že jednotlivé stupně nespecifikují, v jakém rozlišení, na jaké detaily a s jakým počtem snímků hra na takovém hardware poběží. „Ideální požadavky“ totiž formulují potřebu výkonného osmijádra od AMD nebo Intelu a high-endové grafické karty typu GeForce RTX 3080 nebo Radeon RX 6800 XT. Neumím si představit, že by takový skok neznamenal požadavky pro 4K.

zdroj: Forza Motorsport

Naštěstí vývojáři slibují, že PC verze bude obsahovat široké možnosti grafických nastavení, takže hru půjde přizpůsobit výkonu vaší sestavy. Forza Horizon 5 rovněž nabídne neomezený framerate a bude podporovat širokoúhlé monitory s poměrem stran 21:9 i volanty a další řidičské periferie od Logitech,

Thrustmaster nebo Fanatec.

Forza Horizon 5 dorazí na PC a Xbox 5. listopadu tohoto roku a bude hned od začátku zahrnuta do předplatného Xbox Game Pass.