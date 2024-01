Forza Motorsport se letos zaměří na vylepšení umělé inteligence, regulací a levelování aut

13. 1. 2024 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nejnovější Forza Motorsport má spoustu nesporných kvalit, zároveň ale také množství oblastí, v nichž by mohla být přece jen lepší, jak se ostatně můžete dočíst v Kubově recenzi, případně jste se o tom už sami přesvědčili. Od svého vydání se dočkala už několika patchů, stejně jako nových aut a tratí, ale v roce 2024 se vývojáři zaměří na tři hlavní problémy, které nejvíc rezonují komunitou.

Jedním z nich je systém „levelování“ vašeho auta, který má své příznivce, ale i odpůrce a tvůrci by samozřejmě byli rádi, kdyby se líbil úplně všem. Proto ho přezkoumají a pokusí se přijít s úpravou, která splní následující – zůstane to, co se na něm aktuálně hráčům líbí a bude takový, aby se zalíbil i těm ostatním.

Nebude to pravděpodobně nic jednoduchého a výsledku se asi hned tak nedočkáme, ale taková snaha se dle mého cenní. Zkusili něco nového, úplně to nevyšlo a než aby od toho dali ruce pryč, pokusí se prvek vylepšit.

Dalším v pořadí jsou takzvané Forza Race Regulations, tedy pravidla, která mají zajistit příjemné závodní prostředí. Jinými slovy: Tento systém má penalizovat například za úmyslné narážení do ostatních, jejich vytlačování z tratě, posílání do hodin a tak podobně.

V tuto chvíli ale není vůbec spolehlivý, promíjí spoustu přestupků, zatímco trestá jiné, které zas tak závažné nebyly. Vývojáři se proto spojí s některými z nejnáruživějších hráčů, kteří jim po nějakou dobu budou posílat data ze svých závodů, na jejichž základě snad dojde k nápravě celého penalizačního systému.

Posledním do party je umělá inteligence. Závodníci ovládaní umělou inteligencí momentálně čas od času z ničeho nic zpomalují, nezrychlují po výjezdu ze zatáčky, příliš brzdí v mírných zatáčkách a doporučenou dráhu následují s přílišnou přesností.

zdroj: Microsoft

Takže se ve studiu zaměří i na to, aby byly singleplayerové závody plynulejší, AI závodníci méně agresivní a aby první zatáčka nebyla až takový chaos a nic z toho nekazilo zážitek. Samozřejmě to neznamená, že by se tvůrci zaměřovali pouze na tyto nedostatky, řeší i spoustu dalších věcí, ale toto jsou zkrátka klíčové oblasti, na nichž se bude letos pracovat a časem snad budou zábavnější.