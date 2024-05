Fortnite se ve spolupráci s Falloutem dočká power armoru

Nová sezóna populární battle royale Fortnite začíná už zítra, 24. května. Kapitola 5, sezóna 3 s podtitulem Wrecked nebude přitom ničím jiným než velkou oslavou postapokalyptického světa Falloutu, který teď díky seriálu od Amazonu prožívá poměrně zásadní renesanci.

Epic nabízí první náhled toho, jak tahle spolupráce bude vypadat, a to kratičkým klipem s power armorem modelu T-60. Fanoušci Fortnite si navíc mohou povšimnout, jak moc se v nadcházející sezóně změní lokace Snooty Steppes, až se jí prožene obří písečná bouře.

Ke slovu se přihlásí také plamenomet a pistole s harpunou, stejně jako laserové pušky a nitro džus, který léčí a zároveň na krátkou chvíli zrychlí váš pohyb. Vrátí se také rotační kulomet.

Zatím nevíme, jestli bude power armor ve Fortnite sloužit jako power-up, spíš se ale zdá, že půjde zkrátka o novou sérii skinů. K dispozici bude hned několik typů a barevných variant.

Písečná bouře se k ostrovu každopádně blíží už teď, před startem nové sezóny. K pobřeží se navíc blíží obrovská loď připomínající žraloka. O její úloze zatím můžeme jen spekulovat, už teď ale víme, že by kromě vln měla přivézt i skupinu nových NPC. Jak moc se mapa battle royale režimu Fortnite změní, se dozvíme už zítra.

