Forspoken vypadá dobře, ale dialogy a úkoly zaostávají

25. 8. 2022 16:55 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Forspoken vyjde až v lednu příštího roku, marketingová mašinérie ovšem nezahálí. Po traileru, ze kterého si dělal legraci snad celý internet, jsme se tak na Gamescomu dočkali 10minutové herní ukázky. A popravdě těžko říct, co si z ní odnést. Graficky Forspoken vypadá nádherně, co se ale týče dialogových animací, připomíná deset let staré tituly.

Nepotěší ani ukázka úkolu, kde máte nasbírat rudu, abyste dostali nové brnění, což je zadání nápadité asi jako v nějakém MMO z přerodu tisíciletí. Dá se namítnout, že podobné questy jsou standardní součástí her s otevřeným světem, ale rozhodně je odvážné zrovna takový úkol umístit hned na začátek desetiminutové ukázky, kde byste čekali přehlídku toho nejlepšího ze hry.

Netřeba ovšem jenom prskat. Dynamický pohyb hlavní hrdinky i elementální souboje se zdají být zatraceně slibné. Kouzla jsou různorodá, vypadají na scéně epicky, a přitom nepřekáží. Rychlý klouzavý pohyb má živost a přímo vybízí k prozkoumávání světa Forspoken.

I prostředí nabízí originální design lokací a mluvící náramek, který vás bude hrou provázet i se svým suchým britským přízvukem, funguje dobře. Snad vás jeho hlášky během hraní neomrzí.

Těžko říct, co si z 10minutové ukázky celkově odnést. Náplň hry vypadá trochu průměrně, zároveň ale vidíme zábavné souboje a krásné prostředí, což by potenciálně mohlo vynahradit všechny nedostatky. Nezbývá než doufat, že tomu tak skutečně bude. Uvidíme v lednu!