Forspoken v novém traileru vypadá fantasticky

9. 9. 2021 23:51 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Forspoken na PlayStation Showcase rozhodně překvapilo. Tahle hra, která ještě nedávno měla jen kódové označení project Athia se najednou vyloupla nejen s už druhou ukázkou přímo ze hry, ale dokonce i příslibem vydání. To je naplánované na jaro příštího roku. Upřímně zdá se mi to krapet optimistický předpoklad, navíc už v tak nabitém programu, ale po posledním traileru pevně doufám, že to klapne. Forspoken totiž vypadá přesně jako ten typ her, který mi v poslední době chybí.

Pěkná akce s hezkými filmečky, trochu praštěným béčkovým příběhem (kde hlavní hrdinka z reálného světa magicky propadne kamsi do fantasy prostředí), a hlavně našlapanou akcí. V traileru můžeme vidět, že Frey zjevně ovládá jakousi elementální magii. Ohnivé nášlapné miny nebo kulky, vodní koule, které je možné později zmrazit, ale třeba i vylepšené magické skákání ve vzduchu.

Zkrátka to vypadá, že možností, jak se ve hře vyblbnout bude dost. Potěší i hlavní záporačka Tanta Sila, která má zkrátka parádní design. No, asi chápete. Tady panuje nadšení. Tak snad se hra povede, a to i bez nějakých odkladů.