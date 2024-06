Flintlock: The Siege of Dawn má konečně datum vydání. Můžete vyzkoušet i demo

12. 6. 2024 13:30 | Novinky | autor: Pavel Makal

Na vydání souls-lite akční adventury Flintlock: The Siege of Dawn se těším už několik let. Na setkání s vývojáři na Gamescomu 2022 padl příslib, že by to hra měla stihnout na pulty obchodů v prvním kvartále následujícího roku. To se ale samozřejmě nestalo a čekat jsme museli další rok a půl.

Teď je ale vyčkávání skoro u konce, protože se autoři z A44 konečně vytasili s definitivním termínem vydání. Ten připadá na 18. července, ale pokud si chcete dobu ukrátit, můžete si už dneska stáhnout demo na Steamu.

Ve Flintlocku budete muset použít ocel i střelný prach, ale taky pořádnou porci magie, abyste zachránili svět před zlými bohy a armádou nemrtvých. Z demoverze je patrné, že některé aspekty (například pohyb) by potřebovaly ještě mírně upravit, ale třeba autoři využijí zpětnou vazbu od hráčů a pokusí se s tím do vydání (nebo krátce po něm) ještě něco udělat.

Flintlock míří na PC, Xbox Series a PlayStation 5, ode dne vydání bude k dispozici v Game Passu.