Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles nabídne retro i moderní režim

5. 6. 2025 12:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Na podzim vychází remaster Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (trailer výše). Tahový spinoff milované série vyšel na prvním PlayStationu v roce 1997. Království Ivalice hoří plameny občanské války a jenom vy můžete spasit zemi dvouhlavého lva v ikonickém příběhu a za pomocí vychytralé taktiky a strategie.

The Ivalice Chronicles nabídnou dvě verze hry. V té klasické si užijete Final Fantasy Tactics tak, jak je znáte. V původní grafice, ale s několika vylepšeními kvality jako je automatické ukládání. Vylepšené verze hry pak dostane plně namluvené dialogy, vylepšené uživatelské rozhraní, hezčí grafiku, ale třeba i novou obtížnost „panoš“ pro úplné začátečníky.

Velkým tahákem je krom napínavých tahových soubojů také robustní RPG systém, ve kterém můžete jednotlivé postavy specializovat ve více než 20 různých profesí od mágů, přes lučištníky, dragouny, rytíře a další. Právě to, jakou skvadru vezmete do tahových bojů, hodně ovlivní taktiky a to, jakým způsobem se vyrovnáte s protivníky.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles vychází 30. září na PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S a obě verze Nintenda Switch.