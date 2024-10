Arkádová legenda, jak ji neznáte. Metal Slug Tactics se mění ve ztřeštěnou tahovku

23. 10. 2024 12:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ikonická arkádová legenda Metal Slug se v listopadu vrací... ale v trochu jiné perspektivě, než byste ji možná čekali. Z dvourozměrné ztřeštěné akčňárny, která se proslavila především na hracích automatech, se Metal Slug Tactics mění v tahovou strategii, která i podle názvu dá vzpomenout například na Final Fantasy Tactics.

Hra bude kombinovat samé líbivé věci (tedy pokud máte pro strategie uděláno) – tahový soubojový systém, speciální útoky, roguelite prvky, robustní RPG systém i tým zajímavých a hlavně odlišných postav. Jo a komba, nesmíme zapomenout na komba, protože ta budou v Metal Slug Tactics klíčová.

zdroj: Dotemu

Jejich řetězení usnadní systém SYNC, který vám i v tahovce umožní provádět simultánní útoky, což se bude hodit hlavně pro to, abyste protivníky šoupali různě po mapě třeba jako v Into the Breach. Taktické a strategické dovednosti prověříte na 110 mapách s 20 druhy misí, protivníky vyřadíte z boje 36 různými zbraněmi s 176 režimy útoku a chybět samozřejmě nesmí ani bossové nebo titulární tank Metal Slug.

Metal Slug Tactics vychází 5. listopadu na PC a Nintendo Switch.