Film o Vesemirovi možná ukáže zásadní moment v historii světa Zaklínače

10. 8. 2021 8:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Od premiéry animovaného filmu The Witcher: Nightmare of the Wolf, který sleduje mládí Geraltova mentora Vesemira, nás dělí už dva týdny. Netflix tak přispěchal s novým trailerem, aby nás pořádně navnadil. A popravdě se mu to alespoň u mě opět povedlo. Namísto rozšafného Vesemira z předchozí ukázky tón vyprávění tentokrát zásadně potemněl.

Můžeme například vidět střípky ze Zkoušky trav, brutálního rituálu, kterým musí projít každý chlapec předtím, než se stane zaklínačem. Nechybí ani klasická zaklínačská moudra typu: „Jediné, co brání lidem, aby lovili nás, jsou děsivější bestie, před kterými je chráníme."

The Witcher: Nightmare of the Wolf | zdroj: Netflix

Přijde i řada na spoilery, některé poměrně zásadní, takže pokud se chcete nechat kompletně překvapit, možná raději tenhle trailer (a odstavec) přeskočte. Pro všechny ostatní, co jsou zvědaví, ve videu se například objeví starý známý elf Filavandrel, a co víc, zdá se, že budeme svědky i dobytí pevnosti Kaer Morhen. Tedy zásadního momentu v historii série, který způsobil téměř kompletní zdecimování zaklínačů.

The Witcher: Nightmare of the Wolf | zdroj: Netflix

Scénarita Beau DeMayo pak v nedávném rozhovoru pro ComicBook.com přiznal, že je obrovský fanda série. Knihy četl ještě před tím, než se adaptace ujal Netflix, stejně tak hrál i hry od CD Projektu. Snažil se animovaný příběh o Vesemirovi zpracovat tak, aby svého vnitřního fanouška nijak nepopudil. Zajímavá byla i zmínka o tom, že sám DeMayo je adoptovaný, a tak je pro něj příběh rodiny, která sice není pokrevní, ale zrovna tak silná (stejně jako v případě Geralta, Yennefer a Ciri), poměrně zásadní. Slibuje, že mu šlo o takové uctění knih, jaké jeno dokázal. Tu a tam se prý dokonce dočkáme citací, které si můžeme pamatovat přímo od Sapkowského.

Zkrátka to vypadá, že animovaný The Witcher: Nightmare of the Wolf by mohl hravě strčit hranou adaptaci do kapsy. Tak uvidíme. Očekávání jsou veliká.