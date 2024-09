Film Borderlands opouští kina, vydělal si jen na marketing a je 150 milionů v mínusu

12. 9. 2024 13:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Tentokrát už asi naposledy o filmu Borderlands (jeho recenzi si přečtěte zde), jehož příběh chceme dovyprávět celý. Tedy příběh produkce a neúspěchu snímku, na ten scenáristický si budete muset počkat až na streamovacích službách, protože Bordelands opouští kina a nebude to s nějakými fanfárami. Zisk ze vstupenek byl totiž nízký, a to i přes naději, že trhy mimo USA přinesou do kasičky větší částky.

Borderlands za měsíc v kinech ve Spojených státech vydělaly 15,4 milionu dolarů a dalších 15,5 milionů dolarů na ostatních trzích. Náklady na natáčení činily, i vzhledem k tomu, že film nemá obrovskou výpravu a ani strhující vizuály, 155 milionů dolarů. Dalších 30 milionů odhadem padlo na marketing. Takže se zaplatil alespoň ten a vrací se otázka, zda by pro distribuční i produkční společnosti (kam spadá i Gearbox a 2K) nebylo lepší film shrnout pod koberec ještě před uvedením.

zdroj: vlastní video redakce

Jak už jsme psali dříve, celá produkce byla jedno velké trápení a odložený marketingový tah na branku prostě nestačil. Ani to, když Cate Blanchett tvrdila, jak dohrála hru (a bavila ji), ani momenty, kdy Jamie Lee Curtis vyvolala kontroverze výstřely směrem k Marvelu, aby se za ně pak spěšně omlouvala. Bylo to, zcela upřímně, největší mediální pokrytí, které se filmu dostalo.

Pro Take-Two je neúspěch nešťastný i v kontextu toho, že během měsíce, kdy si film pobyl v kinech, oznámilo vydavatelství čtvrtý díl hry. Nicméně šéf Take-Two Strauss Zelnick se už nechal slyšet, že finanční selhání filmu nebude mít žádný vliv na firmu ani na samotnou značku Borderlands.

zdroj: Gearbox