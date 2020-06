FIFA 21 vyjde opět na podzim. Co si na nás chystá?

19. 6. 2020 12:40 | autor: Václav Pecháček

Letošní prazvláštní fotbalová sezóna ještě ani neskončila, a už tu máme oznámení nového ročníku fotbalové série FIFA. Jako obvykle se jedná o podzimní datum – FIFA 21 vyjde 9. října na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One.

EA se zároveň pochlubila novým trailerem (viz výše), kde ale mezi záběry skutečného fotbalu musíte vytrpět prostřihy na ten falešný zpoza velké louže. No, doba se mění a sportovní publikum se globalizuje – on třeba i ten Madden 21 někomu udělá radost.

A co tedy od nového ročníku FIFA můžeme čekat? Je těžké to odhadovat, ale verze na novou generaci konzolí, jejíž přesné datum vydání zatím neznáme, slibuje hlavně bleskové nahrávací časy, lepší nasvícení a další vychytávky.

Tenhle vágní popis samozřejmě vydavateli nebrání v tom, aby okamžitě spustil předobjednávky, takže pokud vám nevadí představa, že si z pytle vytáhnete chlupatého hopsavého ušatce, klidně zamiřte na tento odkaz a proberte se různými edicemi, co vám věnují balíčky do Ultimate Teamu, dřívější přístup do hry nebo třeba ohromně talentovaného mladíka do kariéry. Což mi přijde trošku jako podvod, ale budiž.

FIFA 21 mimochodem kromě počítačů a velkých konzolí někdy v budoucnu dorazí i na Switch (v osekané verzi „Legacy“) a na Google Stadia.

Vývojáři mají letos výrazně ztíženou pozici, protože ani sami šéfové světového fotbalu pravděpodobně nemají moc tušení, jak vlastně bude příští fotbalová sezóna vypadat. Počítá se s fanoušky? Bude se cestovat po Evropě? Kdo ví. A realistická simulace jako FIFA by se asi měla spíš zkusit držet smutné reality než pokrčit rameny, dělat, jako že se nic neděje, a prezentovat fotbal bez Covidu.

Osobně nepředpokládám, že FIFA 21 přinese zásadní posun v sérii, který byl v minulosti patrný u „mezigeneračních“ dílů, protože přeci jen vyjde primárně na současnou generaci a až poté na tu novou. PC verze bude mimochodem založená právě na starších verzích z Xboxu One a PS4. Pokud někdy přijde skutečná revoluce, bude to podle mého názoru až příští rok.

Ale abych nekončil na pesimistické notě: EA přichází s vcelku štědrou nabídkou přenositelnosti na příští generaci. Pokud si hru koupíte na PlayStation 4 či Xbox One, dostanete verzi na PS5 nebo Xbox Series X zdarma.