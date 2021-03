FIFA 21 má velký problém s rasismem. Hráči tvoří urážlivé týmy i fotbalisty

17. 3. 2021 14:25 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Přestože autoři hry FIFA 21 za dobu její existence zakázali činnost více než 9 tisícům účtů a dalších 25 tisíc varovali či suspendovali z důvodů urážlivého chování, nejpopulárnější fotbalová simulace současnosti má stále obrovský problém s rasismem. Vyplývá to z reportáže britského serveru Eurogamer.

Středem kontroverze je multiplayerový mód Pro Clubs, kde si hráči mohou vytvořit vlastního fotbalistu, jemuž upraví jméno i vizáž podle libosti. Mnozí tuto možnost zneužívají k tvorbě urážlivého obsahu.

Novináři z Eurogameru při svém šetření narazili například na evidentně rasistické karikatury obličejů hráčů tmavé pleti. Oblíbeným „vtipem“ je také výběr urážlivého komentářového jména – automatizovaní komentátoři tak hráčům černé pleti říkají například „Banana“, „Negro“ nebo „Khune“ (podle v angličtině známé rasistické urážky „koon“).

Pro vyjasnění: Jde o jména skutečných fotbalistů, která jsou již ve hře obsažená a namluvená komentátory, hráč si jako svoje komentářové jméno nemůže zvolit cokoliv, co se mu zlíbí. Pro běžné jméno na dresu tahle limitace ovšem neplatí, a tak se hráči při zápasech setkávají s fotbalisty, jejichž jména jsou inspirovaná prominentními rasisty, masovými vrahy či pedofily.

Problematické bývají i názvy týmů – Eurogamer popisuje kluby pojmenované podle ultrapravicové islamofobní organizace EDL (The English Defence League) nebo týmy, jejichž jména urážejí například organizaci Black Lives Matter nebo homosexuály.

Hráči sice mají možnost rasistické či jinak urážlivé názvy nahlásit, jenže vývojáři z EA Sports zjevně nemají kapacitu na to, aby stížnosti zvládali včas ověřovat a proti viníkům případně zakročit. Zástupci firmy ovšem Eurogameru sdělili, že v příštích měsících by měly dorazit nové „inteligentnější“ technologické nástroje, které mají potenciál s problémem pomoci.

Situace je o to choulostivější, že se EA Sports snaží s projevy rasismu ve fotbale dlouhodobě bojovat. Zúčastní se iniciativy anglické Premier League s názvem No Room for Racism, v rámci níž do hry přibyly například speciální dresy, které si můžete prohlédnout na úvodním obrázku tohoto článku.

Více o celém problému, včetně kompletního vyjádření společnosti EA Sports, se dočtete v původním článku na Eurogameru. Pokud během hraní FIFA 21 narazíte na nevhodné chování či jména hráčů a týmů, můžete kontaktovat vývojáře na odkazu ea.com/report.