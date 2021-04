Fenomenální Binding of Isaac dostává poslední rozšíření

1. 4. 2021 10:28 | Novinky | autor: Pavel Makal

Jakou hru Pavel miluje nejvíc na světě? Je to Bloodborne? Jsou to Dark Souls? Je to Super Seducer 2: Advanced Seduction Tactics? Chyba lávky. Hrou, ve které jsem strávil suverénně nejvíce času v historii (ok, mimo Lineage 2 a WoW) je roguelike božárna The Binding of Isaac.

Hitovka od Edmunda McMillena, autora legendárního Meatboye, mě provází už od svého původního vydání na Steamu. Následně jsem malého Izáka proháněl na PS Vita a nikdy nezapomenu, jak jsem se na dovolené v Chorvatsku dozvěděl o vytouženém vydání na Switch, a tak jsem ani na okamžik neváhal, zaplatil ZNOVU tisíc korun a ještě si asi nadvakrát navýšil tarif mobilních dat, abych hru mohl pěkně na pláži skrz hotspot svého telefonu na konzoli stáhnout.

Nyní se studio Nicalis přihlašuje znovu a vydává dosud nejmasivnější rozšíření, jakého se The Binding of Isaac za dekádu své existence dočkalo. Po verzích Rebirth, Afterbirth a Afterbirth+ je tu The Binding of Isaac: Repentance.

Sami autoři o něm hovoří jako o poslední kapitole, která přináší přes 500 hodin zábavy, více než 130 nových předmětů (čímž se celkový počet posouvá na sedm stovek), více než sto nových nepřátel, přes 25 dalších bossů, dvě nové postavy a přes 5000 nových designů místností. Kromě toho se můžete těšit na alternativní průchod se zbrusu novým závěrem a plnohodnotnou kooperaci pro čtyři hráče. Wow.

Repentance je momentálně k dispozici jen na PC, do konce roku bychom se ale měli dočkat i verzí pro PlayStation a Switch. Pokud s ponurým příběhem malého chlapce a jeho pomatené matky nemáte zkušenost, rozhodně to napravte. Originální výtvarný styl, neuvěřitelná porce znovuhratelnosti, prakticky nepřeberné množství upgradů a jejich synergií a hlavně návyková hratelnost, která chytne a nepustí, to jsou klíčové vlastnosti hry, která za deset let existence díky neutuchající péči nezestárla ani o píď.