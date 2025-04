Fantasy tahovka Stormbinders nezapře svou inspiraci v Heroes of Might and Magic

11. 4. 2025 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Fanoušci legendy Heroes of Might and Magic zažívají skvělé období, kdy jejich žánr po dlouhých letech ticha ožívá novými hrami. Po výborných Songs of Conquest se na nás řítí sci-fi „Heroesy“ Silence of the Siren, návrat značky v Heroes of Might and Magic: Olden Era a do toho přibývá další vyzyvatel v podobě Stormbinders, který je vizuálně prvním dvěma dílům tahovek ze světa moci a magie asi nejblíž.

Co je stejné? S hrdinou jezdíte po mapě, bojujete na hexové mapě, sbíráte suroviny, artefakty, verbujete armády, sesíláte kouzla, spravujete města. Zkrátka Heroesy. Co je jiné? Titulní bouře. Nenechte se zmást jednoduchou pixelartovou grafikou, Stormbinders zvládnou třeba střídání ročních období, počítá se i s obrazovkami měst. Hlavně na začátku každého kola hra simuluje větrné proudění a pohyb bouří, které mohou zásadně ovlivnit bitvu – posílit magii, zvýšit poškození. Zkrátka pořádně zamíchat kartami.

Frakce se nebudou lišit jen v 18 jednotkách, které každý hrad nabídne, ale národy budou mít vlastní unikátní schopnosti. Zlí jazykové by mohli tvrdit, že Stormbinders jdou v inspirací Heroes příliš daleko... v traileru výše vidíte, že jedna z jednotek jsou například trojhlaví kerberové, notoricky známá jednotka Inferna z HoMaM III. Stejně jako některé objekty na mapě dobrodružství jsou možná až příliš podobné hrám z minulého milénia.

Jestli si v Destructive Creations ukousli příliš velké sousto a ze Stormbinders bude jen rychlokvaška legend devadesátých let, uvidíme neznámo kdy. Do té doby si hru můžete přidat do seznamu přání na Steamu, aby vám neunikly žádné novinky.