Fanoušci přidali do Microsoft Flight Simulatoru možnost řídit pozemní vozidla

17. 5. 2021 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V Microsoft Flight Simulatoru si vedle létání občas také zajezdíte, ale pozemní pilotování letadel po ranveji není zas tak naplňující a vydat se s obřím kolosem do ulic, na silnice určené pro osobní automobily, nemůžete. Čekat od samotných vývojářů, že do své simulace zakomponují i řiditelná pozemní vozidla, je nesmysl, ovšem díky oddané komunitě si to můžeme vyzkoušet skrze modifikace.

Jedna taková se jmenuje [Drivable] CAR Mitshubishi PAJERO, a jak už její název napovídá, usednete v ní za volant známého terénního vozidla, přičemž nebudete prostými diváky, ale skutečnými řidiči. S Pajerem se můžete vydat kamkoliv a zjistit, že na něco takového Microsoft Flight Simulator vůbec není připravený.

Hra není ze silnice tak hezká jako z oblohy, úplně nesedí rozmístění objektů (stromy ve vozovce a tak podobně) a v neposlední řadě nedochází ke kolizím s ostatními účastníky dopravy, stromy a dalšími objekty scény.

Ale i tak jde o lákavý mod, díky kterému se můžete projet ulicemi známých světových měst, která byla do hry převedena pomocí satelitních snímků. Řiditelné Mitsubishi stahujte zde.