Fanoušci překládají Saints Row IV, Atom RPG, Psychonauts 2 i Outriders

22. 9. 2021 11:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Náš spřátelený web Překlady her sesumíroval novinky ze světa překladů za poslední měsíc, a byť těch dokončených tentokrát není tolik, do budoucna se rozhodně máme na co těšit. Co nevidět byste například měli mít možnost zahrát si povedenou stalkerovskou hru Chernobylite s českými titulky. Její překlad už je hotový, ale protože se do hry dostane oficiální cestou, musíme si počkat na patch od vývojářů.

Tento překlad má na svědomí uživatel Spid3rCZ, který rovnou pracuje na dalších dvou projektech. Před dokončením má češtinu pro ponorkovou simulaci UBOAT, která je již od dubna 2019 v předběžném přístupu na Steamu. Druhou jím překládanou hrou je taktické Atom RPG inspirované klasickými Fallouty.

zdroj: Překlady her

Uživatel Fajnes pro vás zase začíná překládat brilantní plošinovku Psychonauts 2. Momentálně je ve fázi, kdy získal všechny texty a může se pustit do samotné lokalizace. Jde o 16 tisíc řádků, což je dvojnásobek oproti jeho dalšímu překladu It Takes Two. V tomto případě se ale pohybujeme v sousedních vodách webu Lokalizacie.sk, takže Psychonauty budete mít ve slovenštině.

Dále tým Charlottiny češtiny rozjíždí překlad starší městské akce Saints Row IV, Farflame pokračuje v lokalizaci kooperativní střílečky Outriders a z dokončených překladů jmenujme ještě například adventuru Deponia The Complete Journey od ADV Dream.

Další informace o aktuálních překladech hledejte na webu Překlady her.