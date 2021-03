Fanoušci obnovili multiplayer Batman: Arkham Origins

17. 3. 2021 16:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pamatujete si ještě na hru Batman: Arkham Origins? A co takhle její multiplayer? Bitkaření Jokera, Banea a jejich týmů s Batmanem plížícím se stíny hráče příliš nechytlo. Hra vyšla v roce 2013 a o tři roky později se z ní stala čistě singleplayerová záležitost. Studio Warner Bros. Games vypnulo servery, a ukončilo tak multiplayerovou podporu.

Pár virtuálních netopýřích mužů to logicky naštvalo. Někoho hra více hráčů bavila a chyběla mu, někdo se honil za achievementy, které najednou nebylo možné získat. Obojí bylo důvodem pro snaživou komunitu modderů, která se postarala o znovuzrození multiplayerové složky hry Batman: Arkham Origins.

Z Nexusmods si odteď můžete stáhnout Arkham Horror Community Patch, který si dává za cíl vrátit do hry odstraněný obsah. Nejde totiž pouze o možnost hrát multiplayer, ale rovněž například o skiny postav do singleplayeru, ke kterým ale potřebujete vlastnit season pass.

Snad to úsilí za opětovné zprovoznění stálo. Neumím si moc představit, kolik hráčů se bude vracet k tak staré hře, a ještě její multiplayerové složce, která byla pro nezájem oficiálně zrušená. Ale buďme samozřejmě rádi za tak odhodlané jedince, kteří se nezastaví před ničím a zprovozní to, co jiní ruší.