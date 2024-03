Epic se pochlubil novými možnostmi Unreal Enginu, včetně skvělých animací a realistických lidí

22. 3. 2024 11:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Epic Games uspořádali svou každoroční prezentaci State of Unreal, kde se i tentokrát vytáhli s velkými aktualizacemi svého populárního enginu. Mimo jiné došlo na vydání předběžného přístupu pro novou verzi Unreal Engine 5.4, jejíž plná verze vyjde někdy na konci příštího měsíce.

Jedním z největších taháků verze 5.4 je například působivá technologie Motion Matching, díky které budou moci tvůrci her dělat mnohem snáze jednoduché animace postav připomínající kvalitu AAA her.

Epic dále představil vylepšení pro tvůrce her v rámci dnes už asi spíše „platformy“ Fortnite, včetně možnosti navrhovat vlastní minihry Lego a Rocket Racing díky užší integraci s technologií MetaHuman. Což umožňuje vytvářet realistická prostředí a postavy odlišné od stylizované estetiky Fortnite. Ukázka nazvaná Talisman na tuto schopnost upozornila spolu s optimalizací dat, která výrazně zmenšuje velikost realistických modelů postav.

Epic se také pochlubil několika zajímavými milníky enginu v rámci platformy Fortnite, kde je prý už více než 80 tisíc publikovaných her, nebo možná lépe řečeno „zážitků“, které si zahrálo 130 milionů uživatelů. V uplynulém roce došlo k dramatickému nárůstu vydávání her v Unreal Editor for Fortnite (UEFN), kdy počet denních titulů vyskočil z necelých 50 na více než 500, což tvůrcům vyneslo 320 milionů dolarů.

V rámci State of Unreal došlo taky na oznámení přidání prvků Lego, Rocket Racing a Fall Guys do UEFN. To umožňuje vytvářet minihry Lego, závodní tratě a úrovně do Fall Guys na míru představám hráčů, respektive tvůrců. Ostatně včera vyšly hned tři Lego ostrovy, včetně Lovu rekvizit, Ninjago samurajské bojové arény a Dobrodružství na Kočičím ostrově, přičemž další jsou na obzoru.

Do budoucna UEFN představí režim pohledu z první osoby a fyzikální sandbox inspirovaný zničitelnými úrovněmi Lego. Důležité je, že společnost Epic plánuje od roku 2025 vyvíjet budoucí sezóny battle royale Fortnite jen s využitím nástrojů UEFN. Na závěr Epic ještě vyzdvihl rozšiřování Unreal Enginu ve filmovém a televizním průmyslu, kde tuto technologii využívá 800 projektů, což představuje 45% nárůst oproti předchozímu roku.

Pokud vás aktuální stav Unreal Enginu alespoň trochu zajímá, určitě se podívejte na celý záznam. Má hodinu a půl a je plný technických zajímavostí.