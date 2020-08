Epic rozdává poklidné snowboardování a neklidnou kooperativní řež

14. 8. 2020 17:27 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Včera byl zase čtvrtek, což znamená, že v Epic Game Storu vyměnili nabídku her zdarma. A ta aktuální není vůbec špatná. Pokud hledáte spíš klidnější zážitek, rozhodně byste měli všemi deseti skočit po The Alto Collection.

V této kolekci se ukrývají dvě hry Alto's Adventure a Alto's Odyssey. Nádherné, původně mobilní zenové hry, ve kterých sjíždíte nekonečné kopce na snowboardu a jen sem tam přeskočíte propast a provedete nějaký trik. Osobně netuším, zda docílíte stejného zážitku i na PC, ale minimálně za zkoušku to opravdu stojí.

A platí to i o druhé hře zdarma Remnant: From the Ashes od tvůrců série Darksiders, která je pravým opakem klidu. Je to totiž ryze akční střílečka pro jednoho, dva, nebo tři kooperující hráče, kteří bojují s ohavnými návštěvníky z vesmíru o nadvládu nad Zemí. Nejde sice o nic vyloženě originálního, ale to neznamená, že byste se v tomto světě nemohli zabavit.

Na získání těchto her máte čas do dalšího čtvrtečního večera, kdy se nabídka opět obmění a naskytne se příležitost získání dalších dvou povedených titulů – takzvaný bullet hell dungeon crawler Enter the Gungeon a topdown twin-stick shooter God's Trigger.