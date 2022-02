Epic nehodlá řešit podvodníky ve Fortnite na Steam Decku

8. 2. 2022 10:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco Valve postupně testuje kompatibilitu nejrůznějších her na Steamu s konzolí Steam Deck, o hry mimo tento obchod se musejí postarat sami vývojáři. Je to případ i Fortnite, které na Steamu nenajdete, ale na Steam Decku si ho klidně zahrajete, jelikož vám handheld umožní instalovat libovolné programy stejně jako běžný počítač.

Pokud jste ale plánovali hrát na přenosné konzoli od Valve právě Fortnite, tak si to možná ještě rozmyslete. Epic hře totiž nehodlá zajišťovat oficiální podporu v podobě systému zamezujícímu hráčům v podvádění.

Uživatel Stormy178 se na Twitteru zeptal šéfa Epicu Tima Sweeneyho, jestli plánuje updatovat Fortnite tak, aby na Linuxu s nadstavbami Proton či Wine (na kterých běží Steam Deck) fungovala kompatibilita se systémy BattlEye a Easy Anti-Cheat od Epicu.

A Tim Sweeney odpověděl následovně: „Pro Fortnite ne, ale hodně se snažíme, aby byl Easy Anti-Cheat kompatibilní se Steam Deckem.“ Zvídavým fanouškům to nedalo a navázali otázkou, proč v případě Fortnite fungovat nebude. A na to Sweeney přiznal, že si studio nevěří v tom, že by bylo schopné bojovat s cheatery u tak masivní hry na platformě Linux.

Má to prý souvislost s počtem aktivních uživatelů hry, mírou výdělku z prodejů cheatů a jejich dopadu na hru společně s tím, jak Linux v jádru funguje. U menších her se Easy Anti-Cheat nasadit dá, u největších her jako Fortnite už Epic ve svou schopnost zamezit cheatování nevěří skrz obrovské množství konfigurací, které Linux nabízí. Pokud tedy budete hrát Fortnite na Steam Decku, připravte se, že může jít o docela jiný zážitek.