Emulátor Dolphin na Steamu nakonec nevyjde

21. 7. 2023 16:20 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Nintendo v polovině května podniklo rázný zátah na emulátory, které zprovozňují jejich hry na PC. Čistku nepřežil ani oblíbený Dolphin, který měl v té době dokonce vyjít na Steamu. Autoři emulátoru her z konzolí GameCube a Wii nyní uvádějí některé věci na pravou míru. Museli se totiž nejprve poradit s právníky.

Předně Nintendo nikdy Valve ani autorům nezaslalo jakoukoliv právní výzvu. Ve skutečnosti právnický tým japonského videoherního giganta kontaktoval Valve a vyžádal si, aby firma zabránila vydat emulátor v jejich obchodě. Valve následně kontaktovalo tým Dolphin s tím, že se vývojáři emulačního nástroje musí sami dohodnout s Nintendem. K čemuž bohužel nedošlo

„Opouštíme naše snahy vydat Dolphin na Steamu. Valve si samozřejmě může diktovat, jaký software se na stránkách obchodu objeví. Vzhledem k dlouhodobému postoji Nintenda proti emulacím je pro nás nemožné, abychom od nich získali svolení,“ uvádí ve vysvětlení. Jedním dechem ale apelují na fanoušky, že by incident neměl změnit jejich náhled na kteroukoliv z firem zapojených do sporu.

Zbytek vysvětlovacího příspěvku se týká primárně toho, jak Dolphin pracuje s protipirátskou ochranou konzole Nintendo Wii. Byl to právě tento prvek emulátoru, který autorům mohl potenciálně způsobit největší právní opletačky. Nakonec ale po poradě s právníky zastávají přesvědčení, že jejich dílo není primárně navržené pro obcházení šifrování, ale jeho účelem je replikace hardwaru a softwaru a to, aby uživatelům poskytlo optimální nástroje pro interakci s takovým prostředím. Proto podle nich emulátor neporušuje autorská práva a nemělo by jít ani o obcházení protipirátské ochrany.

Stovky hodin práce programátorů, kteří pracovali na verzi emulátoru Dolphin pro Steam, přišly vniveč. Emulátor ale nekončí nadobro a i nadále bude k dostání jinde. Jak totiž autoři uvádějí: Jablkem sváru bylo jen a pouze vydání v digitálním obchodě Valve.