Elden Ring slaví masivní úspěch u kritiků a láme rekordy v hodnocení

Dlouho očekávaný Elden Ring vychází zítra, už dnes se do hry podíváme společně v živém vysílání a od včerejška si můžete přečíst recenze včetně té naší. Podle agregátoru hodnocení Metacritic je nejnovější počin studia FromSoftware jednou z nejlépe hodnocených her všech dob.

Průměrné hodnocení na PlayStationu 5 stojí na vynikajících 97 bodech ze 100 na základě recenzí 45 médií. Verze pro PC či nové Xboxy jsou na tom o pouhé dva body hůře, na druhou stranu zcela absentují hodnocení Elden Ringu na minulé generaci konzolí, kde hra také ještě vyšla. Všechna hodnocení jsou pozitivní, nenaleznete mezi nimi smíšené či nespokojené dojmy.

Na serveru OpenCritic, který nerozlišuje platformy, má Elden Ring souhrnné hodnocení 96 bodů na základě 112 recenzí. V současnosti je na druhém místě žebříčku nejlépe hodnocených her všech dob bez ohledu na platformu, předchází mu jen Super Mario Odyssey.

