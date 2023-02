EA si připravuje půdu pro další remaky Dead Space

27. 2. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Peníze nesmrdí, říká jedno staré římské přísloví. A zdá se, že podobným heslem se řídí i v EA. Firma po finančním i kritickém úspěchu remaku Dead Space v dotazníkovém šetření zjišťuje, zda by lidé měli zájem i o remake druhého a třetího dílu kultovní sci-fi série. Upozornil na to vývojář Dillon Rogers z New Blood Interactive na Twitteru. Sociální sítí totiž koluje anketa o tom, jaký zájem by dotázaní projevili o remake Dead Space 2 a 3. Na výběr mají z pětice odpovědí od „vůbec by mě to nezajímalo,“ až po „extrémní zájem.“

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall - the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

Pro EA by remake dalších dílů mohly být snadným a rychlým vítězstvím. Úspěch Dead Space jednak oživil zájem o značku, jednak studio EA Motive na hře pracovalo relativně krátce –⁠ vývoj začal teprve v září 2020. Ještě než se začneme radovat, je třeba být na pozoru před několika „ale“.

Předně EA Motive začínají pracovat na hře s Iron Manem. Studia sice mívají hned několik týmů, ale dá se předpokládat, že část lidí, kteří pracovali na Dead Space, se přesune k vývoji hry se superhrdinou ze stáje Marvel. Není tak zaručeno, že by na případných předělávkách pokračování pracovali ti stejní lidé a tím pádem, že by disponovaly stejnými kvalitami jako letošní remake.

Druhou komplikací by mohl být remake Dead Space 3. Zatímco u dvojky si osobně dokážu představit předělávku víceméně jedna ku jedné s pár novými prvky, jak tomu bylo u výborného Dead Space z konce ledna, u třetího dílu by prosté překlopení hry dle mého nestačilo.

Přestože dobové recenze třetího dílu nevyznívají nijak katastroficky, v očích EA to byl hlavně komerční neúspěch, který následně celou značku na deset dlouhých let poslal do mrazivého vakua vesmíru. Dobová kritika směřovala především k násilně naroubovanému coopu, mikrostransakcím (které tehdy nebyly takový standard jako dnes), ještě většímu posunu od hororu k akci i k nesmyslnému příběhu a nelogicky se chovajícím postavám.

Pokud by tedy v EA opravdu o remaky dalších dílů série tolik stáli, do toho třetího by muselo jít mnohem více práce. A já se mezitím ptám: Co takhle Dead Space 4?