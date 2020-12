EA Play letos do PC verze Game Passu nedorazí

16. 12. 2020 14:07 | Novinky | autor: Pavel Makal

Xbox Game Pass je jedním z nejsilnějších argumentů, jimiž se Microsoft pokouší dostat zákazníky na svou stranu a do značné míry i proměnit herní průmysl. Od jeho spuštění v červnu 2017 došlo k celé řadě vylepšení, mezi ty nejdůležitější patří příslib, že každá hra od interních studií Microsoftu bude v rámci předplatného k dispozici hned v den vydání bez dalších poplatků.

Game Pass ale kromě základní varianty nabízí i verzi Ultimate, která kromě knihovny her na konzole zpřístupňuje i nabídku na PC, obsahuje v sobě předplatné Live Gold, přístup ke streamovací platformě xCloud a na Xboxu nově také předplatné EA Play.

Knihovna her od EA měla dorazit i do Game Passu pro PC. Původně se tak mělo stát tento měsíc, ve včerejším oznámení ale Microsoft odložil start až na příští rok, a to bez uvedení bližšího data. Bohužel chybí také konkrétní vysvětlení, příspěvek na oficiálním webu hovoří jen o tom, že jak Microsoft, tak EA chtějí hráčům přinést skrz svou spolupráci co nejlepší zážitek při objevování nových her a aby mohli svému slibu dostát, potřebují zkrátka více času.

EA Play je od 10. listopadu součástí Game Passu na konzolích Xbox One a Xbox Series X/S, odklad PC verze se uživatelů těchto platforem nikterak nedotýká. Microsoft slibuje, že další informace o dostupnosti EA Play skrz PC verzi Game Passu poskytne počátkem příštího roku.