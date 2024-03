EA má s Apex Legends obří plány, hra pořád roste a chystá i jiný žánr

8. 3. 2024 10:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Electronic Arts oznámili plány na rozšíření Apex Legends, jejichž cílem je posunout hru mimo její kořeny v tradičním žánru battle royale. V rámci strategie, kterou představil šéf společnosti Andrew Wilson na konferenci Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, se má hra stát přístupnější a relevantnější na různých trzích a v příštích 5 až 10 letech má výrazně růst.

Tohle všechno má začít tím, že tvůrci zapracují na tom, aby byl Apex Legends pro nové hráče přívětivější, jak už je ostatně vidět na 20. sezóně hry. Už tady se vývojáři zaměřili na nováčky, respektive na hladší uvádění nových hráčů do nekompromisního světa rychlé akce. Tyto snahy budou pokračovat i do budoucna.

Apex Legends slaví páté výročí s pevnou komunitní základnou. Za pět let si udržel 75 % hráčů a hráček, což ostře kontrastuje s vysokou mírou odlivu fanouškovské základny, kterou zažívá mnoho jiných her. Podle Wilsona právě to dělá z Apex Legends jednu z nejvlivnějších nových herních značek za poslední dekádu. Ostatně hra neměla jen raketový start, ale pořád roste, pořád láká nové hráče a díky své free to play nátuře si ji vyzkoušely už stovky milionů hráčů, jak uvádí VGC.

Aktuálním cílem je tak trochu zjednodušit hratelnost a přilákat a udržet více hráčů mimo jiné tím, že se bude klást důraz na snadný přístup a mechanismy střelby. V návaznosti na to EA plánuje zavést další herní režimy a rozšířit tak Apex Legends nad rámec konvenčního battle royale zážitku o širší škálu aktivit. Jestli to znamená zbrusu novou hru jiného žánru, nebo jen jiný mód v rámci stávající hry, zatím nevíme.

Poslední fáze strategie EA je proniknout na trhy v Evropě a Asii, kde Apex Legends samozřejmě daří a funguje dobře, jen se hra podle Wilsona zatím neprosadila tak, jak by mohla. Přizpůsobením hry místním kulturním preferencím a zájmům se EA snaží v těchto regionech dostat Apex k dalšímu růstu.

Prostřednictvím těchto strategických iniciativ se tak EA zavazuje podporovat dlouhodobý růst Apex Legends tím, že zvýší její dostupnost, diverzifikuje herní styl a rozšíří globální působnost. EA tak Apexu očividně bezmezně věří, čísla dokazují permanentní atraktivitu hry, a to by nebyla EA, aby něčeho takového nevyužila. Tak snad dojde někdy taky i na ten Titanfall 3…