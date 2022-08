Dying Light 2 láká na brzké odhalení velkého DLC prvním teaserem

18. 8. 2022 14:10 | Novinky | autor: Adam Homola

Techland vydal Dying Light 2: Stay Human letos v únoru, sklidil úspěch i pochvalné reakce (včetně naší recenze) a teď se chystá na vydání příběhového DLC. To ponese název Bloody Ties, bylo už jednou odloženo, ale brzy jednak dostane nový trailer, jednak regulérně vyjde.

Mezitím tu máme aktuální teaser (pusťte si ho výše), ve kterém toho sice zase tolik není, ale možná z něj zvládnou hardcore fanoušci hry vyčíst víc než já. Za připomenutí stojí, že Bloody Ties mělo vyjít původně už v červnu, ale nakonec došlo k odkladu na září. Vydání tak na sebe už nenechá dlouho čekat.

Zatím pořád platí to, že by se mělo celé DLC odehrávat souběžně s příběhem původní hry a že by mělo být zasazeno do jednoho konkrétního místa mimo město Villedor.

O DLC teď pár dnů nejspíš neuslyšíme vůbec nic, protože k plnohodnotnému odhalení Bloody Ties dojde příští týden na Gamescomu, respektive jeho show Opening Night Live.