Dune: Spice Wars v létě rozšíří nová frakce a multiplayer

26. 5. 2022 12:29 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dnes je to přesně měsíc od vstupu nové realtimové strategie Dune: Spice Wars do předběžného přístupu a tvůrci nám nyní nastiňují, co od kontinuálního vývoje čekat. Během léta hru rozšíří multiplayer až pro čtyři hráče, kteří mohou buď jít jeden proti druhému, nebo spolupracovat.

Rovněž během léta se přidá pátá, dosud neodhalená frakce, která doplní dosavadní Atreidy, Harkonneny, Fremeny a Pašeráky. Zbylé plány nemají žádné přibližné datum vydání, ale můžete počítat minimálně s dalšími typy budov a jednotek včetně možnosti ovládat členy rady.

Dune: Spice Wars se v předběžném přístupu těší velmi kladnému hodnocení. Na Steamu ji ohodnotilo téměř 3 500 hráčů, z nichž 82 % dalo palec nahoru. I z našich dojmů vyplývá, že se návrat Duny na pole videoher po tolika letech povedl, byť strategii nelze upřít její rané stádium, které potřebuje ještě dodělat.

Tvůrci odhadují, že Dune: Spice Wars setrvá v předběžném přístupu 9 až 12 měsíců, takže plnou hru očekávejte spíš v prvním čtvrtletí příštího roku. A to pouze za předpokladu, že tvorba dodatečných systémů půjde vývojářům dobře od ruky a komunita jim nebude svými návrhy přidělávat příliš práce.