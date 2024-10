Dům u jezera slibuje Alana Wakea 2 obohatit o pořádnou porci hororu

18. 10. 2024 10:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Remedy s Alan Wake 2 rozhodně zabodovali a nyní se vrací na místo činu… tedy, vlastně oni se na místo činu nevrací, protože rozšíření The Lake House pro původní hru vás nezavede do městečka Night Springs, kam zamířilo první DLC, ale do podivného domu u jezera, o kterém v jedné ze svých prací píše právě Alan Wake. Nicméně, jak se dvojka vydala plnou parou do světa zneklidňující bizár duchařiny à la Twin Peaks, The Lake House vypadá jako ryzí horor.

Hlavní hrdinka, vyšetřovatelka FBC Kiran Stevez, zamíří do titulního Domu u jezera, který je ve skutečnosti výzkumnou základnou u Cauldron Lake. Podle traileru velmi rychle zjistí, že tu určitě nic není tak, jak by mělo a věci zjevně naberou hodně rychle ryze hororové obrátky. I na krátkém prostoru Remedy prostě bodují, ať už jde o monstrum vylézající z nástěnné malby, prostřihy na posednuté vědce a nebo prostě celkovou atmosféru zneklidňujícího domu.

The Lake House vyjde 22. října na PC, PS5 a Xbox Series X/S.