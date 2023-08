Druhá sezóna Diabla IV bude o upírech a krvi

23. 8. 2023 10:26 | Novinky | autor: Jan Slavík

Také nechápete, jak může v Sanctuary, světě Diabla IV, nějaký nebohý vesničan či kupec vlastně přežít? Nejdřív ho vykoupala v krvi Matka požehnaná a její šílená sekta, hned poté se začala šířit zhoubná démonická nákaza a na obzoru už se převaluje další stín. Žízniví princové temnot.

Nepříliš povedená první sezóna je sice stále v plném proudu, ale tvůrci včera večer oznámili, na co se můžeme těšit příště. V říjnu dorazí Season of Blood, ústředními antagonisty se stanou po krvi lačnící upíři a hlavní pointa je, že polibku noci neuniknou ani samotní hrdinové. Fakt, který tvůrci uvedli bladeovským „má všechnu jejich sílu a žádné jejich slabiny“ však bohužel neznamená, že by se do Diabla IV chystal Blood Knight z Diabla Immortal. Třídy hrdinů zůstanou beze změn, jen dostanete pět nových vampirických schopností.

Kosení upírů se neomezí jen na řadové nohsledy, přibýt by mělo i několik velkých bossů. Vzhledem k tomu, že jako prakticky hlavní lákadlo nové sezóny vývojáři uvádějí možnost cíleného farmení specifických unikátek, lze předpokládat, že bossové budou mít svojí vlastní tabulku dropů a z impozantních pánů zla konečně možná občas vypadne něco lepšího než z první rozbité bečky za městem. Což je naprostá žánrová automatika a mělo to tak být hned, ale lepší pozdě než nikdy.

A tato věta by více méně šla aplikovat i na zbytek doposud ohlášených novinek. Do druhé sezóny se opět budete muset pustit s novou postavou, ale tentokrát už alespoň nebude potřeba znovu grindovat renown, protože na lov upírů vyrazíte se všemi bonusy, které kdy odemkl jakýkoliv váš předchozí hrdina. Drahokamy přestanou zabírat místo v inventáři. A v truhle ve městě půjde hledat specifická věc a aplikovat filtry.

Upřímně doufám, že to nebude všechno, jelikož se sice bavíme o fajn novinkách, které jsou ale pořád na úrovni nějakého quality of life patche. Pár nových schopností nestačí, když hra nenabízí dost endgamového obsahu na to, aby byla zábava je využívat – tento fakt už ostatně převedla právě první sezóna zhoubných srdcí. Nic dalšího však tvůrci zatím nesdělili, víc se nejspíš dozvíme, až se bude blížit 17. říjen, kdy má Období krve propuknout.