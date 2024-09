Druhá sezóna Arcane se představuje nadupaným a stylovým trailerem

6. 9. 2024 12:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Rozhodně můžeme říct, že první sezóna Arcane, animované adaptace světa League of Legends, nás všechny příjemně překvapila. Rodinné i politické drama v steampunkovém městě Piltover excelovalo v gradaci děje i kvalitě animace a jediné, co by se mu dalo vytknout, je ztráta tempa uprostřed první sezóny. Každopádně, Arcane byl zároveň pořádným úspěchem pro Netflix, a tak všechny překvapilo, že druhá řada, která se začne vysílat letos v listopadu, bude zároveň poslední.

Nicméně, jak i první velký trailer potvrdí, v druhé řadě by mělo jít o všechno. Střet sourozenců Vi a Jinx by měl dojít k rozřešení, stejně jako osud Piltoveru, který je sužovaný nejen občanskými nepokoji, ale i silami arkána, se kterými se při stavbě téhle částečné utopie moc nepočítalo.

Mimochodem, pokud by se vám zdál hlas Jinx známý, vězte, že ji nadabovala Ella Purnell, která se následně nedávno dostala do obecného povědomí díky Falloutu a roli Lucy. Vi pak dabuje všestranně talentovaná a Hollywoodem prověřená Hailee Steinfeld, jejíž hlas můžete znát třeba z animovaných Spider-Manů, kde se ujala role Gwen Stacy.