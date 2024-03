Druhá řada seriálu The Last of Us obsadila čtveřici dalších rolí

4. 3. 2024 17:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Natáčení druhé série úspěšné adaptace hry The Last of Us je v plném proudu. HBO teď oznámilo nové herce a postavy, které rozšíří stávající ansámbl. V seriálu si zahrají Danny Ramirez (Falcon a Winter Soldier, Top Gun: Maverick), Ariela Barer (Runaways), Tati Gabrielle (Sabrinina děsivá dobrodružství, Uncharted) a Spencer Lord (Riverdale, Dobrý doktor).

Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, and Spencer Lord have joined the cast of the HBO Original series #TheLastOfUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/bbxMZ2I6TQ — Max (@StreamOnMax) March 1, 2024

Čtveřice herců ztvární postavy z druhé strany barikády. K bývalým Fireflies, respektive Washington Liberation Front, se přidává Ramirez v roli blízkého přítele Abby, Mannyho. Barer se představí jako lékařka Mel, Gabrielle si zahraje další doktoru Noru a nakonec Lord ztvární dalšího kumpána trestné výpravy, Owena.

Proti Abby, kterou ztvární Kaitlyn Dever, pak stane navrátivší se dvojice Pedro Pascal jako Joel a Bella Ramsey v roli Ellie. Z nově příchozích do seriálu pak víme ještě o postavě Elliiny partnerky Diny, kterou si zahraje Isabella Merced. Role jejího ex Jesseho se ujme Young Mazino.

V druhé sérii si také zahraje Catherine O'Hara, která se objeví ve třech epizodách coby v předloze neexistující postava Gail.

Přesné datum vysílání druhé řady The Last of Us zatím neznáme, dočkat bychom se jí však měli někdy v průběhu příštího roku. První sezóna si loni odnesla osm cen Emmy.