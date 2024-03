Drsná rytmická řež Metal: Hellsinger dorazí letos i na virtuální realitu

29. 3. 2024 9:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Vydavatelství Funcom spolu se studii The Outsiders a Lab42 hodlá vplout do nejistých vod a oznamuje Metal: Hellsinger pro VR. Jak už asi tušíte, nejde o nic jiného než o novou verzi rytmické střílečky Metal: Hellsinger šitou na míru virtuální realitě. Dorazit by měla ještě letos, a to konkrétně na PlayStation VR2, SteamVR a Meta Quest 2, 3 a Pro. O verzi pro Apple Vision Pro zatím tvůrci nemluví.

Metal: Hellsinger vyniká svou rytmickou hratelností, kde se s napůl démonickým protagonistou s arzenálem speciálních schopností a zbraní musíte probojovat pekelnými hordami a nevypadnout přitom z tempa.

Verze pro VR si zachová skvělé metalové skladby z původní hry, na nichž se podíleli hudebníci jako Serj Tankian, Matt Heafy, Alissa White-Gluz, Randy Blythe a další.

Metal: Hellsinger chce ve verzi pro VR nabídnout naprostou volnost pohybu, míření a střelby. Slibuje tak staronový zážitek – pokud ho ovšem ustojí váš žaludek, neboť záběry z přiloženého traileru vypadají popravdě trochu divoce a slabší povahy nepřivyklé pohybu ve virtuální realitě (tedy například já) by něco takového nemusely zvládnout úplně s grácií.

Původní Metal: Hellsinger vyšel před rokem a půl a u nás si v recenzi od Kuby Špiříka odnesl nadšenou devítku: „Pokud máte rádi frenetické střílečky, melodický death metal a máte cit pro rytmus, Metal: Hellsinger pro vás bude splněným snem a na každém kroku vám bude běhat mráz po zádech. Střílení démonů do rytmu skvělého soundtracku se zvučnými jmény vokalistů je opravdu čirá zábava a díky rozumné hrací době vás nezačne zbytečně frustrovat.“