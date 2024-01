Metal: Hellsinger dostává zdarma DLC ze střílečky Dusk

8. 1. 2024 16:00 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

Pekelná rytmická střílečka Metal: Hellsinger se dočkala crossoveru s boomer shooterem Dusk. Do hry tak zdarma přibude devět písní ostrých jak břitva od skladatele Andrewa Hulshulta. Metalová akční nálož dostává rozšíření pravidelně, naposledy do hry v prosinci přistálo DLC The Purgatory, které krom nových písní a zbraní přidalo i mód hordy.

V recenzi od Jakuba Špiříka si u nás Metal: Hellsinger odnesl zaslouženou devítku. „Pokud máte rádi frenetické střílečky, melodický death metal a máte cit pro rytmus, Metal: Hellsinger pro vás bude splněným snem a na každém kroku vám bude běhat mráz po zádech. Střílení démonů do rytmu skvělého soundtracku se zvučnými jmény vokalistů je opravdu čirá zábava a díky rozumné hrací době vás nezačne zbytečně frustrovat.“