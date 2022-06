Dorazily první záběry z offroadových závodů MX vs ATV Legends

8. 6. 2022 11:34 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Tvůrci z Rainbow Studios už mají jen pár dní na dokončení další hry v letité závodní sérii MX vs ATV. Její dosud poslední díl vyšel v roce 2018 a v mezičase si vývojáři vyzkoušeli něco malinko jiného – závody monster trucků Monster Jam Steel Titans. Teď se ale vrací ke své nejrozvinutější sérii se hrou MX vs ATV Legends.

Prvnímu traileru sice dominují motorky na motocrossových okruzích, ale ani tentokrát nebude chybět možnost osedlat si čtyřkolky a usednout nikoliv za řídítka, ale za volant závodních bugin (UTV), přičemž vás ani nemusí svazovat pneumatikové mantinely vymezující šotolinovou trať.

V MX vs ATV Legends vás totiž přivítá masivní otevřený svět kalifornského pobřeží, kde se budete moct do sytosti vyblbnout podle svých představ. Hře nebude chybět kariéra, v níž si budete hledat sponzory a účastnit se událostí jen pro zvané.

Pro vyznavače kompetitivního hraní s živými protivníky bude k dispozici onlinový multiplayer pro 16 hráčů a gaučový split-screen pro dva. A co by to bylo za závodní hru bez možnosti úpravy vašich závodních strojů, abyste měli oproti soupeřům nějakou tu výhodu!

MX vs ATV Legends vyjde 28. června na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X|S. V tuto chvíli si můžete předobjednávat pouze standardní edici, jestli tedy někdy nějaká jiná edice vůbec vznikne.