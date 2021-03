Dorazily další motorky. Monster Energy Supercross 4 nabízí licencovaný motokros

9. 3. 2021 10:01 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pokud dáváte přednost jednostopým vozidlům před těmi dvoustopými, pak si v poslední době musíte pěkně chrochtat. Milestone totiž sype jedny motorky za druhými a jejich kvalita neustále roste – z bývalého průměru k současnému nadprůměru. Platí to o sériích MotoGP, Ride, MXGP a snad i pro poslední novinku Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4.

Licencované stadionové závody lákají především na věrně zpracovanou skutečnou soutěž s desítkami týmů, jezdců a okruhů. Letošní ročník slibuje značně přepracovanou kariéru, v níž nejprve začínáte jako takzvaný „future“, než se vůbec budete moct označit za nováčka a přidat se k jedné ze dvou desítek oficiálních stájí.

V průběhu kariéry nebudete jenom stoupat kariérním žebříčkem, ale i sami sebe posouvat dál skrze odemykání nových dovedností, tedy už i do licencovaného motokrosu pronikají lehké RPG prvky. Nechybí propracovaný editor vlastních tratí, které můžete sdílet se světem, či nový ostrov, na kterém můžete jen tak blbnout, hledat ukryté sběratelské předměty, plnit výzvy a závodit s přáteli.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 vychází již 11. března na PC, PlayStationu 4 a 5, Xboxu One a Series X/S a Stadii. Ale pokud jste si hru předobjednali na některou z konzolí, tak se do hraní můžete pustit už teď v rámci brzkého přístupu.