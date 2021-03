Doom Slayerovu ságu zítra zakončí rozšíření Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two

17. 3. 2021 18:20 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Doom Eternal se před pár dny probojoval do předplatného Xbox Game Pass a ať už jste se k němu dostali touto, či jinou cestou, tak už víte, že je to vážně skvělá a stylová střílečka. Po dohraní máte hlad po nášupu? A už jste dohráli první rozšíření The Ancient Gods, Part One s brutální obtížností? Pak se zítra můžete vrátit do démony zamořených světů v druhém a posledním rozšíření The Ancient Gods, Part Two.

Tvůrci si dali s představením rozšíření pěkně načas. Teprve tento týden jsme dostali kratičký teaser a až dnes, tedy pouhý den před vydáním, se nám konečně ukázal plnohodnotný, plnotučný trailer. Čekání stálo za to, protože Doom Guy se podle všeho rozloučí v opravdu velkém stylu.

Chtěli jste se někdy proletět na drakovi? Proč ne! Chtěli jste se projít po bifrostu? Budiž vám přání splněno! Chtěli jste stanout před samotnými branami pekla? Staniž se! A zatoužili jste někdy po propojení Dooma a Warhammeru 40,000? Pak i něco na ten způsob najdete v The Ancient Gods, Part Two.

Těšte se na nové démony jako Armored Baron, Stone Imp, Cursed Prowler či Screether, ale zároveň i na nový arzenál v čele s mocným kladivem, které samo o sobě dokáže usmrtit i takového Maraudera.

Druhé rozšíření už nemá představovat takový skok v obtížnosti jako to první, což je poněkud nečekané. Čekal bych, že se Doom rozloučí ještě obtížnějším end gamem, ale on se místo toho rozloučí spíš sázkou na styl. A já to beru!

Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two vyhlížejte zítra na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Stadii. Doufejme, že sága bude i pod křídly Microsoftu pokračovat…