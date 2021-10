Doom je nově k mání na Twitteru jako textová tahovka

V posledních hodinách jste možná zaznamenali zprávy, že Doom,který běží už téměř na čemkoliv, je nově hratelný i na Twitteru. Inu, je - a není. Záleží, co si představujete pod pojmem „hratelný“. Na přímé ovládání, vlastní pohyb a rychlé střílení démonů tentokrát můžete zapomenout.

Na Twitteru totiž nenajdete Doom tak, jak ho znáte z téměř jakékoliv jiné platformy, ale spíš jeho zvláštní tahovou verzi ovládanou textovými příkazy. Na jedné (vaší) straně je totiž pouze text, respektive tweet, a na straně druhé vám následně robot vygeneruje video s výsledkem vašeho snažení.

⠀

ROOT node for Doom Shareware 1.9

Read the instructions in the images below.

⠀ pic.twitter.com/YszpiKnXEE