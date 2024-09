Dokument na Netflixu ukáže, že i když umíráte, díky WoW nemusíte být sami

17. 9. 2024 17:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Zajímavý nezávislý dokument, který měl premiéru na festivalu v Sundance, se chystá na streamovací službu Netflix. Jmenuje se The Remarkable Life of Ibelin a nejspíš u něj uroníte pár slz. Nebo ne, pokud půjde jen o přímočarý tah na branku a filmová klišé. Nicméně, podle prvních reakcí a aktuálního hodnocení 8,6/10 na IMDb se zdá, že tentokrát se netradiční přístup k hernímu tématu povedl.

Dokument vypráví smutný osud chlapce jménem Mats Steen, který zemřel v 25 letech na degenerativní svalové onemocnění, kvůli němuž zůstal po většinu života upoutaný na vozík. Rodiče prý nejvíc litovali toho, že na konci života už zcela imobilní Mats neměl žádné přátele a nezažil normální mezilidské kontakty. Pak se ale na jeho pohřbu objevila skupina lidí, které neznali. Steenovi zjistili, že Mats žil vedle svého nemocí poznamenaného života ještě jeden, o poznání dobrodružnější a společenštější: Jako hrdinský rogue Ibelin ve World of Warcraft.

Doposud to zní jako celkem standardní smutný dramatický dokument, ovšem to, co by The Remarkable Life of Ibelin mělo odlišit, je důraz na World of Warcraft jakožto středobod Matsova života a prostor, kde se mohl stát tím, kým chtěl a mít spoustu přátel. Režisér Benjamin Ree rekonstruuje jeho život v Azerothu z blogových příspěvků a vzpomínek jeho přátel, přičemž se spojil i s Blizzardem, aby mohl využít modely a prostředí hry při animované rekonstrukci událostí.

Proto působí Matsův avatar v traileru jinak než klasické postavy – animátoři museli vytvořit popisované události znova a ideálně v poněkud lepších animacích, než jaké nabízí World of Warcraft, aby celé vyprávění dávalo větší smysl i pro ty, kteří vlastně o hrách nic moc neví. Pokud nic víc, dokument může sloužit pro mainstreamové publikum jako hezký protipól u některých stále ještě přítomné rétorice, že hry jsou škodlivé, návykové a ty MMO především.

The Remarkable Life of Ibelin vychází na Netflixu 25. října.