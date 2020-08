Do postapokalyptického Colorada ve Wastelandu 3 se můžete vydat s kamarádem

24. 8. 2020 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Už se nám to pomalu začíná rozjíždět. Přelom srpna a září patří mimo jiné Gamescomu, ale zároveň se otevírá sezóna, takže se na nás valí jedna očekávaná hra za druhou. A jednou z nich je i Wasteland 3, pokračování šest let starého návratu legendárního RPG, které dalo vzniknout Falloutu. A jak se ukázalo, do postapokalyptického Colorada můžete vlítnout ve dvou.

Rovnou na úvod jedno menší zklamání. Multiplayer Wasteland 3 nepodporuje cross-play, takže si do kooperace musíte najít někoho na stejné platformě, tedy buď na PC, Xboxu One, nebo PlayStationu 4. Jinak se ale moc velké restrikce nekonají.

Kamaráda můžete přes menu pozvat do vlastní hry, připojit se přímo přes IP adresu, nebo sami sebe nabídnete ve vyhledávači a počkáte, kdo si vás vyhlídne. Společně můžete začít novou hru, nebo pokračovat v uložené hře hostitele. Ten, u koho koop probíhá, má jistá privilegia.

Určuje například rozdělení postav mezi oba hráče. Pokud jste sami zkušení a připojí se k vám nováček, můžete mu dát pod kontrolu jen jednu postavu, aby nebyl zahlcen. Zároveň máte hlavní slovo v klíčových konverzacích, nicméně můžete se ho vzdát ve prospěch parťáka (aby na vás nemusel čekat, když se například potřebujete vzdálit od hry).

Jinak si každý můžete jít svou vlastní cestou. Každý ovládá svou část skupiny postav, řešíte vlastní loot, obchodujete sami za sebe a klidně ve stejnou chvíli každý vedete rozhovor s jiným NPC.

zdroj: inXile Entertainment

Jakmile se rozhodnete seanci ukončit, máte několik možností. Můžete se později sejít a pokračovat společně od uložené pozice, nebo tak učinit každý na vlastní pěst. Pokud se tedy k někomu připojíte, získáte tím uloženou pozici, ze které můžete pokračovat v hraní klidně sólo.

Ať už se do Colorada vydáte sami nebo s kamarádem či kamarádkou, stane se tak nejdříve 28. srpna, kdy Wasteland 3 vyjde na počítačích, PlayStationu 4, Xboxu One a v rámci předplatného Xbox Game Pass.