Do Path of Exile se chystá nové rozšíření i battle royale

16. 7. 2021 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příští týden, 23. července, se hráči Path of Exile na PC dočkají dalšího z četných rozšíření pro akční RPG, tentokrát s názvem Expedition, a také Path of Exile: Royale. Mód, který byl nejprve pouhým aprílovým žertíkem, se do hry nakonec skutečně dostane v hratelné podobě. Na konci měsíce by měl update zamířit také na konzole, na Xboxu a PlayStationu si na něj počkáte do 28. července.

Přídavek Expedition přidává do hry hromadu ztracených artefaktů, které musíte navrátit jejich právoplatným majitelům, Kalguurům. K pokladům se dostanete skrz chytré využívání trhavin a přirozeně také přes množství nepřátel. Artefakty posléze můžete vyměnit za příjemné slevy na zboží a speciální výbavu.

S expedicemi se pojí také nové drahokamy se speciálními schopnostmi, třeba ten pro Necromancera, který mu umožní vyvolat jednoho jediného pohůnka, zato o velikosti bosse. Má drobnou nevýhodu, sežere totiž všechny vaše ostatní vyvolané bytůstky, ale tak už to v přírodě bývá, přežijí jen ti nejsilnější. Speciálních drahokamů nicméně v datadisku přibývá hned 19, takže si tam novou vychytávku najde prakticky každý. Kompletní seznam nových kamenů najdete na oficiálním webu.

Grinding Gear Games pro Path of Exile také předělali systém lahviček, kdy už nemusíte každou z nich vypít individuálně, ale můžete si vytvořit chytrá makra, která to udělají za vás třeba v momentu, kdy vám zdraví klesne pod určitou hranici.

Tvůrci zároveň oslabují některé ze schopností, protože jejich momentálním cílem je udělat Path of Exile těžší, aby poskytlo výzvu i ostříleným veteránům. Tuhle iniciativu začínají právě u balancování jednotlivých postav.

A konečně Path of Exile: Royale se vrací coby víkendový režim. Postavy v něm se nesdílí se základní hrou, stromy schopností také vypadají trochu jinak, zato se můžete těšit na divácký mód, tabulky nejlepších hráčů a podobné vymoženosti.