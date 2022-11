Do nejtemnějších hlubin. Paradox oznamuje budovatelskou strategii Surviving the Abyss

19. 11. 2022 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystá se třetí díl série o budování a přežívání – po rudé planetě v Surviving Mars a apokalyptické zkáze v Surviving the Aftermath se tentokrát ponoříme do mořských hlubin v Surviving the Abyss.

Píše se rok 1976 a vy jste dostali za úkol vystavět podvodní základnu, kde se budete věnovat výzkumu klonování a jeho vojenského využití. Aby vám však brzy pod rukama neskončila jen zapomenutá ocelová hrobka plná udušených mrtvol, budete samozřejmě muset svým svěřencům zajistit i kyslík a potravu.

Mořské dno poslouží coby zdroj surovin a expanze může směle pokračovat. Průzkumné ponorky odhalí vzdálené zdroje materiálů, k dispozici bude vertikální vrstvení základny i propojování rostoucí báze pomocí tunelů a kabelů.

zdroj: Paradox Interactive

Jen nesmíte zapomenout ani na duševní zdraví osazenstva, protože inkoustová temnota hlubin skrývá nečekané hrůzy, před nimiž vás ochrání jen kužel světla z reflektorů. Tma je smrt. Světlo je bezpečí. Nevíme, zda půjde o něco lovecraftovsky chapadlovitého, či třeba nějaké mentální přeludy, ale jisté je, že žádná selanka se na oceánském dně konat nebude a při výpadku proudu půjde o krk. Nic pro talasofobiky, zdá se.

Hlubinný děs si brzy budete moci zkusit sami. Surviving the Abyss se chystá do early accessu na Steamu, kam by měla vstoupit 17. ledna 2023.