Do Minecraftu dorazí Dungeons & Dragons

30. 3. 2023 12:59 | Novinky | autor: Jan Slavík

Videoherní výlety do Zapomenutých říší mívají v poslední době poněkud kolísavou kvalitu. Namátkou můžeme vzpomenout třeba nemastný pokus o sadu nástrojů pro Pána jeskyně v podání Sword Coast Legends či silně nepovedenou kooperativní akci Dark Alliance. Letos bychom si nicméně snad měli spravit chuť, a pokud by se o to nějakým nedopatřením nedokázala postarat chystaná Baldur's Gate III, mohlo by se to povést titulu, od nějž by to jeden moc nečekal: Minecraftu.

Přitom, když se člověk zamyslí, je to ve své jednoduchosti vlastně docela geniální nápad, až je s podivem, že nepřišel dřív. Vezměte hru s prakticky neomezenými možnostmi. Nechte ji podat si ruku s jinou hrou s prakticky neomezenými možnostmi. Jednoduché jak facka a Minecraft x Dungeons & Dragons je na světě.

Navzdory prvním představám se nebude jednat o pouhý soubor funkcí, který by vám umožnil tematické budování a starejte se sami. Chystaný cross-over bude obsahovat plnohodnotnou desetihodinovou příběhovou kampaň s předpřipraveným světem, vyprávěním, dabingem, vlastní novou hudbou a se vším, co k podobnému dobrodružství patří.

Projdete se Planinou ledového větru, kde najdete krychlovitý Caer-Dineval, prozkoumáte Mečové pobřeží i s opevněnou knihovnou ve Svícmarku (či Svítící tvrzi, podle toho, na jaký překlad jste zvyklí) a samozřejmě vstoupíte do celé řady kobek, kde změříte síly s ikonickými nepřáteli a napakujete batohy kořistí. A ano, budou tu i draci.

Tvůrci Minecraftu ze studia Mojang, kteří na expanzi spolupracovali se specialisty na tvorbu minecraftových map z Everbloom Games, hlásí, že také připravili alespoň deset měst, kde budete moci doplnit zásoby, odpočinout si, nakoupit u obchodníků či si poslechnout, co trápí místní obyvatele.

Producent Riccardo Lenzi v souvislostí s rozšířením použil obrat „akční RPG v hávu Minecraftu“. Není se čemu divit, však všechny náležitosti jsou na místě – tvorba vlastní postavy po výběru jedné ze čtyř hrdinských tříd, výbava, statistiky, získávání úrovní i používání dovedností. A čeká nás dokonce i řešení situací pomocí hodů dvacetistěnnou kostkou.

DLC by mělo dorazit někdy na jaře a k dispozici bude na všech platformách, které rozběhnou základní Minecraft.