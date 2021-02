Do české strategie Imperiums: Greek Wars vpadne Alexandr Veliký

4. 2. 2021 16:10 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Strategie Imperiums: Greek Wars byla velice dobrá, ale v jednom ohledu taky velice zvláštní. Autoři z českého studia Kube Games ji zasadili do doby makedonské expanze… ale uťali ji předtím, než se stačil objevit Alexandr! Moudří samozřejmě vědí, že jeho tatínek Filip má na eventuálních úspěších makedonské falangy minimálně stejnou zásluhu jako synátor, ale i tak by člověk čekal, že se jeden z nejslavnějších vojevůdců všech dob ve hře objeví.

A člověk, který by to čekal, by se dočkal, respektive se dočká ještě letos, ve druhém čtvrtletí roku 2021. Do hry totiž dorazí rozšíření Imperiums: Age of Alexander, které masivně rozšíří mapu a otevře vám dveře do zbytku Středomoří a do nitra Persie.

To je vskutku zásadní změna oproti základní mapě limitované pouze na Řecko a okolí. Znamená to, že pokud zrovna nechcete roztínat starobylé uzly, nechávat se setřít chlápkem v sudu a, však víte, dobývat celý známý svět, můžete se klidně stát raným Římanem, Kartagincem, Peršanem nebo třeba králem jednoho z mnoha kočovných národů na periferii historie.

Autoři slibují i nové herní mechaniky, například dočasnou demobilizaci armády, další specializace nebo vlivné vyslance, kteří mohou zmanipulovat cizí panovníky. Solidní arzenál pro potenciálního hegemona!

Hru si už teď můžete přidat do seznamu přání a během čekání hrát buď základní verzi, nebo už vydané DLC Troy, které vás vezme pro změnu do mytologické minulosti, kdy se velicí hrdinové bili na život a na smrt o jednu krásnou paní a jedno tvrdohlavé město.