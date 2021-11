Do Back 4 Blood se chystá nový offline režim i obsáhlejší rozšíření

Kooperativní akce Back 4 Blood je venku skoro měsíc, a ačkoliv Honzu Slavíka v naší recenzi moc nenadchla, tvůrci ze studia Turtle Rock ji rozhodně nehodlají nechat ležet ladem. Včera zveřejnili plán dodatečného obsahu po vydání pro nejbližší měsíce i na příští rok. Některá rozšíření budou k dispozici zdarma, jiná už si budete muset pořídit za peníze.

Co se bezplatných novinek týče, v listopadu se tvůrci chtějí soustředit na opravy největších chyb a zlepšení celkového prožitku z hraní. V prosinci už se můžete těšit na obsah zbrusu nový – chybět nemůže tematický vánoční režim, ale ani singleplayerové offline hraní, které se vám bude počítat do celkového postupu v kampani. Těšit se můžete také na nový typ karet a tréninkovou střelnici se zombíky.

Cleaners, the future is lookin' bright! Here's a roadmap of what's to come for Fort Hope. #Back4Blood pic.twitter.com/IHCvGqZXO0