Dnešní Nintendo Direct ukáže hry pro nadcházející zimu. Spekuluje se ale i o novém ovladači

23. 9. 2021 10:14 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Nintendo chystá další online prezentaci Nintendo Direct, která se zpravidla věnuje konzoli Switch a všemu kolem ní. Tentokrát si v Japonsku pro živé vysílání vybrali poněkud nevhodnou hodinu – video se spustí s úderem dnešní půlnoci a nepustí vás do postele po následujících 40 minut. Během nich se Nintendo zaměří převážně na hry pro Switch vycházející během letošní zimy.

Nabízí se připomenout Metroid Dread, který vychází již 8. října, a Mario Party Superstars, kterou si zahrajeme 29. října. Co dalšího by se mohlo objevit? Co takhle roky vyhlížený Mario + Rabbids: Sparks of Hope? Nebo kdysi dávno oznámený a dosud tajemný Metroid Prime 4? Přijde konečně řada na The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2? A co ta prokletá Bayonetta 3? Doufat můžeme, to nám nikdo nevezme!

V souvislosti s dnešním Directem se objevuje mnoho spekulací. Fanoušci Super Smash Bros. Ultimate doufají, že se odhalí ze všech poslední bojovník. Služba Nintendo Switch Online by se zase mohla rozrůst o hry z konzolí Game Boy a Game Boy Color. Smysl by dávalo trochu pohovořit i o nové verzi Switche OLED, která vstoupí na trh spolu s Metroid Dread 8. října.

A nakonec to nejdivočejší. Objevily se zvěsti o novém ovladači pro Switch, o kterém v tuto chvíli víme jen to, že si ho Nintendo nechalo licencovat a informace o něm musí být drženy v tajnosti do 24. září, což nemůže být náhoda.

Půlnoční Direct by tak mohl být pořádně výživný. Nintendo nám přeci jen musí ukázat, že Vánoce s ním za to budou stát.