Dnes v noci proběhne akce PlayStation State of Play

30. 5. 2024 11:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Po dlouhých měsících čekání a spekulací dnes v noci konečně proběhne State of Play, pravidelný event, na kterém Sony ukazuje chystané hry pro PlayStation. Akce začne o půlnoci našeho času, má trvat zhruba půl hodiny a v ukáže se během ní hned čtrnáct her.

Dosud poslední State of Play proběhl na konci ledna, a i když už máme první polovinu letošního roku téměř za sebou, plány Sony na podzimní sezónu jsou stále víceméně nejasné. S jistotou víme jen to, že se letos nedočkáme žádného pokračování výsostných a dlouho zavedených značek z portfolia studií společnosti.

Z her, které by se na této akci mohly objevit, určitě stojí za zmínku plánovaná multiplayerová střílečka Concord, živě se spekuluje i o nové hře ze série Astro Bot. Pokud jde o studia třetích stran s blízkým vztahem k PlayStationu, remake Silent Hillu 2 už by si velmi zasloužil oznámení data vydání. A snad svůj prostor dostane i obsahově skomírající headset PlayStation VR2.

